Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
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Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı

Kayıp genç cinayetinde zanlının kız arkadaşı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta 27 Ağustos günü kaybolduktan sonra ailesinin kayıp ihbarı verdiği ve cesedi ormanlık alanda bulunan 19 yaşındaki Enes Merdivan cinayetinde katil zanlısının kız arkadaşı tutuklandı.

Zonguldak'ta 27 Ağustos günü kaybolduktan sonra ailesinin kayıp ihbarı verdiği ve cesedi ormanlık alanda bulunan 19 yaşındaki Enes Merdivan cinayetinde katil zanlısının kız arkadaşı tutuklandı. Katil zanlısı ise ekipler tarafından her yerde aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 19 yaşındaki Enes Merdivan'ın ailesi 28 Ağustos günü jandarmaya giderek oğullarından 27 Ağustos gününden bu yana haber alamadıkları ihbarında bulundu. Kayıp gencin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen arama faaliyeti sonucunda Enes Merdivan'ın, yakın arkadaşı olan İ.S.Ç. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

Zanlı İ.S.Ç.'nin olaydan sonra cinayeti kız arkadaşı N.K.'ye anlattığı, yeniden olay yerine cesedi gömmek için geldikleri ancak gömmekten vazgeçip olay yerinden ayrıldıkları öne sürüldü. Gencin kayıp ihbarının beldede duyulmasının ardından N.K.'nin jandarmaya giderek olayı itiraf ettiği ve İ.S.Ç.'nin ise firar ettiği ortaya çıktı. Cesedi ekiplere gösteren N.K. ifadesi alındıktan sonra Devrek Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari İ.S.Ç.'yi yakalama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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