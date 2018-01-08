Kayıp Genç, Başından Vurularak Öldürülmüş Bulundu

GAZİANTEP'te, 5 gün önce evden çıkan ve kendisinden haber alınamayınca ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Gücer (18), başından silahla vurularak, öldürülmüş bulundu.

Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki evinden geçen çarşamba günü çıkan Mehmet Gücer, kendisine ait 34 KE 8770 plakalı otomobille bölgeden ayrıldı. Gücer Ailesi, oğullarının eve gelmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. İlçe sakinleri, gece saatlerinde, Burç Göleti yakınlarında, yerde kanlar içinde yatan birini görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerdeki kişinin tabancayla başından vurularak, öldüğünü saptadı. Güvenlik güçlerince yapılan incelemede ise yaşamını yitiren kişinin, 5 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Gücer olduğunu belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Gücer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adili Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma, Mehmet Gücer'i öldüren kişi ya da kişileri ve kayıp olan otomobilini bulmak için çalışma başlattı. - Gaziantep