Kayıp Gazeteciyi Arama Çalışmalarında Şehit Olan Astsubayın Eşine Acı Haber Verildi (2)

ACI HABER AİLEYE DE VERİLDİ

Bayburt'ta, 7 gündür kayıp olan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Gidergelmez'in (32) acı haberi, Konya'da bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez'in ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki baba ocağına da ulaştı.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda, 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi'nde görevli Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde suda akıntıya kapıldı. 2 asker, olay yerinden 600-700 metre aşağıdaki derede bulundu. Sudan çıkarılan Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

13 yıldır görev yapan Gidergelmez'in şehadet haberini memleketi İslahiye ilçesine bağlı İdilli Mahallesi'ndeki ailesine İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, 2'nci Zırhlı Alay Komutanı Albay Refai Ecrinoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta verdi. Oğullarının şehadet haberini alan baba Şemsettin ve anne Fatma Gidergelmez gözyaşlarına boğuldu. Mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez'in cenazesinin yarın ikindi vakti Sıdıka Tayyar Hatun camiinde kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği bildirildi.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep),

Kaynak: DHA