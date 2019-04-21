Kayıp Furkan İçin İş Makineleriyle Arazide Arama (2)
MEZARLIKTA KAZI YAPTILARErzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları köy mezarlığına kaydırıldı.
MEZARLIKTA KAZI YAPTILAR
Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Budaklı köyünde, 17 Nisan'da kaybolan Furkan Yiğit'i arama çalışmaları köy mezarlığına kaydırıldı. İş makinesinin girdiği mezarlıkta kazı çalışması yapılırken geniş güvenlik önlemi alan jandarma. bölgeye kimseyi yaklaştırmadı. Yetkililerin bilgi vermediği kazı çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Ekipler mezarlıkten ayrılırken arama çalışmalarının havanın kararması üzerine yarın sabaha kadar sonlandırıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA