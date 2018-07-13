Kayıp Evrim'in Annesi: Yavrumu Kaçırdılar

TOKAT'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken, kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları sürdürülüyor. Evrim'in annesi Dilek Atış, "Sabah, akşam arıyoruz. Arama- tarama yapıldı; ama bulamadılar. Biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Benim yavrumu kaçırdılar" dedi. Evrim'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın (8) cansız bedenini bulan kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz Salı günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Satı Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Satı Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Satı Atış (1,5) ile oynarken gören Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Satı Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca komşulardan da yardım istenirken, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, ekipler tarafından 3 gündür aranmasına rağmen bulunamadı.

'KAÇIRILDIĞINDAN ŞÜPHELENİYORUZ'

Kayıp Evrim'in annesi Dilek Atış, kızını çok özlediğini belirterek, "Sizlerden yardım istiyorum. İnşallah kızım bulunsun başka bir şey istemiyorum. Yeter ki kızım bulunsun. Herkes arıyor. Görenler, duyanlar varsa haber versinler. Kızımı çok özledim. Sabah, akşam arıyoruz. Arama- tarama yapıldı; ama bulamadılar. Biz kaçırıldığından şüpheleniyoruz. Benim yavrumu kaçırdılar. Olsaydı zaten burada bulurlardı. Şimdiye kadar bu köyde böyle bir şey olmadı" diye konuştu.

'ÖLÜSÜNÜ YA DA DİRİSİNİ İSTİYORUZ'

Evrim'in babaannesi Satı Atış ise "Ben yavrumun bulunmasını istiyorum. Biz günlerdir yemek yemiyoruz. Biz böyle bir iş göremedik köyümüzde. Cenab-ı Allah, bu askerlerimize kuvvet versin; yavrumuzu bize getirsin. Ölüsünü ya da dirisini istiyoruz. Bu çocuk kaçırıldı ki bulunmuyor. Ben buradan aşağı malın başına gittim. Geldim ki gelin dönüyor, 'Annem çocuk yok' diye bağırıyor. Aradık, gittik, bulamadık" dedi. EYLÜL'Ü BULAN 'ABREK' BU KEZ EVRİM'İ ARIYOR

Evrim'i arama çalışmalarının 3'üncü gününde, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 8 gün sonra Eylül Yağlıkara'nın cansız bedenini bulan, Samsun İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü bünyesindeki kadavra köpeği 'Abrek' de kullanıldı. Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin kadavra köpeği 'Mavi' ile iz takip köpeği 'Durgun' da arama çalışmalarında kullanıldı. 'Durgun'a, Evrim'in giydiği elbiseler ve ayakkabılar koklatılarak, çevrede arama yapıldı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, arama çalışmalarını karadan sürdürürken, drone ve termal görüş özelliği bulunan insansız hava aracı 'SkyRanger' de kullanılarak, havadan da arama yapıldı.

15 BİN METREKARELİK ALAN 3 KEZ ARANDI

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri ile köylüler, kayıp Evrim Atış'ı bulmak için 15 bin metrekarelik alanı 3 kez taradı. Ekipler, bölgedeki her ağacın altını ve çalılığı kontrol ederken, Evrim ile ilgili ize rastlamadı. - Tokat