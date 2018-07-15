Kayıp Evrim İçin Ekinler Biçiliyor (2)
KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİTokat'ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan jandarma komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama...
KAYIP EVRİM'İ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ
Tokat'ın Turhal ilçesinde, 6 gün önce sabah yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmalarına katılan jandarma komando timleri, JAK ve AFAD ekipleri havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verdi. Küçük Evrim'i arama çalışmaları yarın sabah erken saatlerde devam edecek.