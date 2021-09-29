Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor

AA / Faruk Kara - Haberler | Güncel
Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Kurtarıcı, 1987 yılında evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekliyor.

SUŞEHRİ, SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Fatma Kurtarıcı, 1987 yılında evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan oğlunun bir gün dönüp geleceği günü bekliyor.

İlçeye bağlı Saraycık köyünde yaşayan Fatma ve Mürsel Kurtarıcı'nın 8 çocuğundan Nami, 20 yaşındayken "Bahçeye gidiyorum." diyerek evden ayrıldı.

Bahçedeki patates ekili alana köstebekler için tuzak kurduktan sonra akşam eve dönmeyen Nami Kurtarıcı'yı bulmak için o dönem başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Arama çalışmaları, ailenin başvurusu üzerine 2 yıl sonra 1989 yılında yeniden başlatıldı ancak yine olumsuz sonuçlandı.

Evladının hasretiyle yıllardır gözyaşı döken anne Fatma Kurtarıcı, aradan geçen 34 yıla rağmen oğlunun bir gün döneceği umuduyla hayata tutunuyor.

Fatma Kurtarıcı, AA muhabirine, ramazan ayında oğlunun kaybolduğunu, akşam eve dönmemesi üzerine her yerde aradıklarını ancak sonuç alamadıklarını söyledi.

Oğlunu son olarak bir akrabasının gördüğünü ve ona "Irmağın kenarına gidiyorum." dediğini anlatan Kurtarıcı, "Nüfus cüzdanı hala evde duruyor. Sesimizi duyuyorsa çok özledik, durmasın gelsin. Geleceği günü umutla bekliyoruz. Evlat hasreti çekiyoruz, çok zor. İki kere felç geçirdim. Şimdi de ayaklarımdan yürüyemiyorum." dedi.

Kayıp acısının çok farklı olduğunu dile getiren Kurtarıcı, "Aç mı, derelerde mi, tepelerde mi, çalıştığı adam aç mı koyuyor? Çok zor. Ölmüş olsaydı giderdim mezarının başına iki taş koyar, dua okurdum." diye konuştu.

Anne Kurtarıcı, yetkililerden evladının bulunması için yardım istedi.

Nami Kurtarıcı'nın ağabeyi Şevket Kurtarıcı (59) ise kardeşinin bulunmasını beklediklerini belirterek, "Çok yeri aradık fakat 34 yıldır bulamadık. Ne ölüsü, ne de dirisi ortada. Yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayıp kardeşi adına SGK'den 7 bin 418 lira genel sağlık sigortası prim borcu yazısı geldiğini de anlatan Kurtarıcı, mahkemeye gaiplik başvuruları yapmadıkları için bu cezanın geldiğini öğrendiğini aktardı.

Kurtarıcı, cezanın gaiplik başvurusunun ardından silineceğinin kendilerine iletildiğini de sözlerine ekledi.

Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor

Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor

AA / Faruk Kara - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Sezai Temelli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ebru Şallı Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Lionel Messi Alex Teixeira Arda Kardeşler
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıp evladının yolunu 34 yıldır gözlüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:36:40. #1.17#