Kayıp engelli kızın öldürüldüğüne ilişkin dava

15.10.2019 12:28

Adana'da, 10 yıl önce kaybolan engelli kadını öldürdükleri öne sürülen babası, amcası ve üvey annesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle hakim karşısına çıktı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya engelli kayıp Şahize A'nın, tutuksuz babası Kasım ve amcası Ahmet A. ile avukatları geldi.

Üvey anne Çiçek H'nin gelmediği duruşmada baba Kasım A, suçlamayı kabul etmedi, çocuklarının iftirasına uğradığını savundu.

Çobanlık yaptığını belirten baba Kasım A, 2009 yılında eve geldiğinde nikahsız eşi Çiçek'in, kızı Şahize'nin eve gelmediğini söylediğini, bunun üzerine jandarmaya gidip kayıp bildiriminde bulunduğunu söyledi.

Kızının tüm aramalara rağmen bulamadığını ifade eden baba Kasım A, "Ben engelli olan kızımı öldürmüş değilim. Öldürecek olsaydım kızımın o yaşa kadar yaşamasını dahi beklemezdim. Diğer sanık Çiçek de elinden geldiğince Şahize'ye bakan bir kişiydi. Onun da bir şey yaptığını zannetmiyorum. Çocuklarım benim üzerime, bu olayla ilgili iftira atmışlardır. Ben kayıp kızımı elimden geldiğince aradım ancak kendisine ulaşamadım." diye konuştu.

Amca Ahmet A, oğlunun 2005'te şehit olduğunu belirterek, evlat acısını yaşamış biri olduğunu ve yeğenini öldürecek veya bu eyleme katılacak durumunun olmadığını savundu.

Şahize kaybolduktan sonra kendisini hem Adana hem de Ceyhan ve çevresinde aradıklarını belirten amca Ahmet A, iftiraya uğradıklarını iddia etti.

Sanık Kasım A'nın tanık olan kızları Nurcan ve Fatma A. mahkemede tanıklık yapmayacaklarını söyledi.

Ahmet A'nın avukatı, sanıklar hakkında "insan öldürme" iddiasıyla dava açılmasına rağmen ortada öldürüldüğü iddia edilen Şahize A'ya ilişkin ceset ya da herhangi bir bulgu olmadığını kaydetti.

Yapılan kazı çalışmasında elde edilen kemiklerin ise suç tarihinden çok öncesine ait kişilere ait olduğunu belirten Ahmet A'nın avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların yurt dışına çıkış yasaklarının devamına ve 2009 yılı içinde 25-30 yaşları arasında kimliği belirlenemeyen bir kadına ait ceset bulunup bulunmadığının araştırılmasını, bulunduğu taktirde bu kişiye ait eşkal bilgileri ve varsa görüntülerinin, defnedilmiş ise nereye defnedildiği konusunda bilgi verilmesi için Adana, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, emniyet müdürlüklerine, jandarma komutanlıklarına ve Adana Adli Tıp Kurumuna yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık Çiçek H. ile tanıkların zorla getirilmesine de karar veren heyet, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Yüreğir ilçesi Eski Misis Mahallesi'nde ikamet eden Nurcan A, babasının kendisini darbettiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına bulunduğu suç duyurusunda, 10 yıl önce kaybolan zihinsel engelli ablası Şahize'nin, babası Kasım, amcası Ahmet A. ve üvey annesi Çiçek H. tarafından öldürdüğünü öne sürdü.

Nurcan A. savcılığa verdiği dilekçesinde, engelli ablası Şahize'nin yaklaşık 10 yıl önce kaybolduğunu, kaybolmasının ardından bahçelerinde bulunan mağaranın girişini babasının kapattığını ve kendilerini hiç oraya yaklaştırmadığını iddia etti.

Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bahse konu mağarada kazı çalışması yapıldı, bez parçası, diş fırçası ve toplam 227 kemik parçası bulundu.

İnceleme sonucunda kemiklerin, en az iki kişiye ait olduğu ve yaklaşık 20 yıl ve üzeri oldukları tespit edildi.

İddianameden

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianemede, bulunan kemikler ile baba Kasım ve diğer kızı Fatma'dan alınan biyolojik örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, hazırlanan raporda, kemiklerden mukayeseye elverişli DNA tespit edilemediği için kimliklendirme yapılamadığına yer verildi.

Şüphelilerin beyanlarının birbirleriyle çelişkili olduğuna değinilen iddianamede, şüpheli babanın, kızının kaybolduğu tarihten uzun bir süre sonra kayıp başvurusunda bulunduğu ve engelli maaşını da almaya devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA