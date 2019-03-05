Kayıp Engelli Kişi Bulundu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan engelli kişi bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kaybolan engelli kişi bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şamlar köyünde yalnız yaşayan Yaşar Tekin'den (48) haber alamayan köylüler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Jandarma ve köylülerin yaptığı aramalar sonucu Yaşar Tekin, Ramazanlı köyündeki ormanlık alanda bulundu.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA