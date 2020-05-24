Kayıp emekli öğretmen, baraj göletinde ölü bulundu DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

DENİZLİ'nin Güney ilçesinde, 6 gündür kayıp olan emekli öğretmen Arif Çağlar (57) baraj göletinde ölü bulundu.

Güney ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Arif Çağlar, 18 Mayıs günü, gezmek için otomobiliyle evden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Ailesi de jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma tarafından başlatılan çalışmalar sonunda Çağlar'a ait otomobili, Adıgüzel Barajı yakınlarında buldu. Arama- kurtarma çalışmaları da bu bölgede yoğunlaştırıldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile İHH Arama Kurtarma ekiplerinin desteği ile 3 gün sürdürülen çalışmalarda, Çağlar'ın izine rastlanmadı. Ekipler aramaya son verdi.Bugün ise baraj kıyısından geçen itfaiye ekipleri, su üstünde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, 6 gün önce kaybolan Arif Çağlar'a ait olduğu tespit edildi. Çağlar'ın cesedi, otopsi için Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: DHA