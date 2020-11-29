Kayıp emekli emniyet müdürü, ölü bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası emekli emniyet müdürü Uysal Bulut (80), arama kurtarma ekiplerince ölü olarak bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası emekli emniyet müdürü Uysal Bulut (80), arama kurtarma ekiplerince ölü olarak bulundu.

Çorlu'da yaşayan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine Bulut'u arama çalışmaları başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da kayıp olarak aranan Bulut'un fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından, "Emekli 1'inci sınıf emniyet müdürümüz Uysal Bulut'u arıyoruz. Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz seferber oldu. Gören vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var" notuyla paylaşarak Çorlu halkından yardımcı olmalarını istedi.

Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları kesimde AFAD ve AKUT ekiplerinin havadan dron ile de yaptığı arama çalışmalarında Uysal Bulut, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Çorlutekirdağ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN