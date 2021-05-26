KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Eda Ç. için en son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, dünden bu yana kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Eda Ç. için en son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışması başlatıldı.

Altındere Mahallesi'nde yaşayan Eda Ç., dün akşam arkadaşlarıyla buluşmak için evinden ayrıldı. Eve dönmeyince meraklanan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, kayıp çocuğun son olarak görüldüğü Altındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama başlattı. AFAD ekiplerince sarp ve dağlık bölge, drone ile de havadan arazi kontrol edildi. Jandarmanın arama köpekleri 'Cingöz' ve 'Ortoz' da çalışmalara katıldı. Eda Ç. ile dün son görüşen 2 arkadaşı, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kayıp kızın henüz izine rastlanamazken, bölgede arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kayıp kızın amcası Yasin Ç., dün akşamdan beri yeğeninden haber alamadıklarını belirterek, Jandarma arama çalışmalarını sürdürüyor. Şu an bir iz yok. Zor durumdayız. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz dedi.

KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" yapılanması soruşturmasında 42 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Hülya Avşar Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Arda Turan Lukas Podolski Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYIP EDA, ORMANLIK ALANDA ARANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 20:02:15. #1.13#

title