Kayıp Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası ile dayısı darbedildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde geçen ay önce kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan ile dayısı İbrahim Kurnaz'ın darbedildiği öğrenildi.

Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ile dayısı İbrahim Kurnaz, gece saatlerinde Vezirköprü Belediye Parkı'nda A.G. ile E.K. tarafından darbedildi.

Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu alan Özkan Kurnaz ile İbrahim Kurnaz, daha sonra polise gidip şüphelilerden şikayetçi oldu.

Polis tarafından gözaltına alınan A.G. ile E.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ifadelerinde, Ecrin Kurnaz'ın kaybolmasından etkilendikleri için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Vezirköprü'nün Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kız aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Küçük çocuğun kaybolduğu köye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta ormanlık arazideki dere yatağında, 27 Mayıs'ta da orman işçilerince kız çocuğuna ait ayakkabı ve giysi parçası ile kafatası ve kemik parçaları bulunmuştu.

Kaynak: AA