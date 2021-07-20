Kayıp Ecrin evlerinden 2 kilometre uzaklıkta derenin köprü altında bulundu

Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde ortadan kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni hemen evlerinin önünden akan derenin 2 kilometre uzağında bulunan köprünün altından çıktı. Acı haberi alarak olay yerine gelen baba ise ayakta durmakta zorlandı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin'i babaannesine bıraktı. Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbarın ardından bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip arama çalışmasına katıldı.

Küçük kızın derenin içerisinde olma ihtimali üzerinde duran ekipler, bugün akşam saatlerinde tekrar derenin içerisinde bulunan suyu boşaltma çalışması yaptı. Çalışmaların sürdüğü sırada küçük kızın cansız bedeni evin 2 kilometre uzağında bulunan köprünün altından çıktı. Ekipler tarafından dere kenarına çıkarılan küçük kızın cesedi, olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adlı Tıp Morguna kaldırıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen baba Ferhat Keskin ise ayakta durmakta zorlandı. Gözü yaşlı babayı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Küçük kızı arama çalışmalarına katılan Ali Dinçer, "Talep üzerine gelerek ben su boşaltma sistemi kurdum. Su azaldıktan sonra köprü altında bulunan kapak açıldı. Kapak açıldıktan sonra çöplerin arasından çocuk çıktı. O an herkes üzüldü. Bağrışmalar oldu" dedi. Ali Sarı ise, "Arama yapıyorduk. Işık tutuyordum. Arkadaşımız kapakları kaldırın dedi. Kaldırmamız ile birlikte çocuk geldi" açıklamasını yaptı.

(Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı