Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor
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Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor

18.03.2021 17:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:25
Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce evinden işe gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier (36) için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 2 gün önce evinden işe gideceğini söyleyerek çıkan ve bir daha haber alınamayan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier (36) için arama kurtarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde yaşayan evli ve 1 çocuk babası Berk Ergier, salı günü saat 14.00 sıralarında çalıştığı döviz bürosuna gitmek için evden çıktı. Ergier, iş yerine gitmeyince mesai arkadaşları durumu ailesine bildirdi. Cep telefonu da kapalı olan Ergier'den bir gün boyunca haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, Ergier'in bulunması için çalışma başlattı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, Ergier'in oturduğu İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyip, cep telefonu sinyalini takibe aldı. Ergier'in cep telefonu sinyalinin son olarak Kirazlı Mahallesi'nden geldiğini belirleyen ekipler, çalışmaları, Kirazlı'nın ormanlık kesimlerinde yoğunlaştırıldı. AKUT'un 7, AFAD'ın ise 4 kişilik personel ile destek verdiği arama- kurtarma çalışmaları. 2 dron ve 2 arama- kurtarma köpeğiyle sürüyor.

Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor
Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor
Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor
Kayıp döviz bürosu çalışanı için aramalar sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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