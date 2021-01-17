Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (4)
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Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (4)

17.01.2021 18:09 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:13
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (4)

HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDIJandarma, AFAD ve AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri, havanın kararması ve hava muhalefeti nedeniyle Kartepe'de devam eden aramaları bugün için sonlandırdı.

HAVANIN KARARMASI NEDENİYLE ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

Jandarma, AFAD ve AKUT ve diğer arama kurtarma ekipleri, havanın kararması ve hava muhalefeti nedeniyle Kartepe'de devam eden aramaları bugün için sonlandırdı. Ekiplerin yarın sabah saatlerinde yapılacak olan değerlendirme toplantısının ardından arama çalışmalarını sürdürecekleri öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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