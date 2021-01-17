Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
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Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)

17.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:51
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)

DOKTORU ARAYAN EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDIKocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarının 4'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı.

DOKTORU ARAYAN EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarının 4'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Uğur Tolun'un gitmesi muhtemel çok sayıdaki nokta kontrol ediliyor. 218 personel bölge şartlarına uygun araçlarla arama yaparken, drone ile havadan da kontroller sürüyor.  Ekipler aramalarında iz köpeklerini de kullanıyor. Kayıp doktorun bulunması için çalışmalara devam ediliyor.


Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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