Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (3)

DOKTORU ARAYAN EKİPLERİN SAYISI ARTIRILDI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarının 4'üncü gününde arama kurtarma ekiplerinin sayısı artırıldı. Uğur Tolun'un gitmesi muhtemel çok sayıdaki nokta kontrol ediliyor. 218 personel bölge şartlarına uygun araçlarla arama yaparken, drone ile havadan da kontroller sürüyor. Ekipler aramalarında iz köpeklerini de kullanıyor. Kayıp doktorun bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU