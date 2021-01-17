Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)
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Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

17.01.2021 16:32 | Son Güncelleme: 17.01.2021 16:36
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ: KONU HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLİYOR, TEMENNİMİZ EN KISA SÜREDE ULAŞMAKKocaeli Valisi Seddar Yavuz, 13 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u(51) arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

KOCAELİ VALİSİ SEDDAR YAVUZ: KONU HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLİYOR, TEMENNİMİZ EN KISA SÜREDE ULAŞMAK

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 13 Ocak tarihinde evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u(51) arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgede çalışan arama birimleriyle yaptığı kısa bir toplantının ardından açıklama yapan Vali Yavuz, bölgedeki çalışmaların kayıp doktorun bulunana kadar devam edeceğini söyledi.

Olayı çok yönlü araştırdıklarını da belirten Vali Seddar Yavuz, "İhbarın yapıldığı andan itibaren devletimizin bütün birimleri bizim koordinasyonumuzda detaylı ve titiz bir çalışma yürütüyor. Arazi şartları ve hava şartlarının olumsuzluğunu da hep beraber görüyoruz. Dileğimiz, temennimiz kendisine en kısa sürede ulaşmak. Konu her yönüyle değerlendiriliyor, her yönüyle inceleniyor. Sağlık sorunlarının olduğunu da biliyoruz dolayısıyla bugün itibarıyla 218 personel, 70 araç, hava şartları müsait olduğunda dronlarımız, arama köpeklerimizle bölgenin tamamını tarıyoruz. Hem araziyi tarıyoruz hem de yerleşim birimlerini de tarıyoruz. Bu bölgede çok sayıda yerleşim bölgesi olması ve dağınık olması nedeniyle aracın bir yere park edilebilme ihtimalini de değerlendiriyoruz. Şu aşamada söyleyebileceğim bunlar. Titiz bir çalışma yapıldığını, özellikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yakın ilgisiyle bütün emniyet, jandarma, AFAD, devletin tüm imkanları, birimlerimizle hepimiz sahadayız. Dileğimiz en kısa zamanda ulaşmak." dedi.

'ULAŞINCAYA KADAR ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Bu dönemde gelecek olan her ihbarın kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Vali Yavuz şunları söyledi: "Burada önemli olan arama kurtarma ekiplerinin de can güvenliğini de dikkate almalıyız. Buna özen gösteriyoruz ama ulaşıncaya kadar arama kurtarma faaliyetlerimiz devam edecek. Arkadaşlarımızla sürekli görüşüyoruz, hava şartları bozduğunda ara veriyoruz. Ulaşıncaya kadar devam edeceğiz. Olayı çok yönlü araştırıyoruz, sadece saha araştırması değil olayın diğer yönlerini de inceliyoruz. Özelikle söylemek istiyorum görgü ya da bilgi sahibi olabilir, böyle dönemlerde yapılacak olan ihbarlar da çok değerli ve kıymetlidir. Duyarlı vatandaşlarımızı da bu konuda bilgilendirmiş olalım. Bölgedeki her nokta, bize yardımcı olabilecek her şey değerlendiriliyor. Aklınıza gelebilecek her noktaya da bakıyoruz."

Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)
Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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