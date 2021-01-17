Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u (51) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun'u (51) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Başiskele ilçesindeki özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Uğur Tolun, 13 Ocak günü evinden kamyonetiyle ayrıldı. Tolun'dan uzun bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. JAK, AFAD ve AKUT ekipleri, doktorun dağlık arazide kaybolmuş olması ihtimaline karşı arama çalışması başlattı. Ancak Tolun'a ait bir ize rastlanmadı. Kayıp doktoru arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. JAK, AFAD, AKUT, UMKE ve diğer sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri, kayıp doktorun gidebileceği muhtemel yerlere yoğunlaşarak çalışmalarını devam ettirdi. 169 kişiden oluşan ekipler 67 araç, 2 iş makinesi, 5 dağ motoru, 5 kar motoru, kirpi kurtarma aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR