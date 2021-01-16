Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)

16.01.2021 18:52 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:08
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)

VALİLİK, ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valiliği, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

VALİLİK, ARAMA ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği, Doktor Uğur Tolun'u arama çalışmalarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Yakınlarının, Dr. Uğur Tolun'un Çarşamba günü akşam saatlerinde kayıp olduğu ihbarında bulunduğu belirtilerek, şu açıklamada bulunuldu: "Kayıp şahsın cep telefonu 13 Ocak tarihinden beri kapalı olduğu bildirilmiş, BTK üzerinden son konum bilgileri alınmıştır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kayıp vatandaşımızı Kocaeli AFAD, Sakarya AFAD, Kırklareli AFAD, Jandarma, JAK, Emniyet, Kocaeli İtfaiyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zabıta, Kızılay, UMKE, AKUT, İHH, AFGD, Kross Motorcular, Türkiye İzcilik Federasyonu Kocaeli ve ANDA olmak üzere 67 araç, 2 iş makinesi, 5 kross motor, 5 kar motoru, 5 ATV, 1 8X8 kirpi kurtarma aracı, 5 drone, 1 bot ve 169 personelin katılımları ile Kartepe Kuzuyaylası, Altınoluk Yaylası, Sultaniye, Pazaryeri, Suadiye Tabiat Parkı, Eski Yayla Meşruriye, Çilekli, Ercova İnönü Yaylası, Sapanca göl kenarı Serindağ mevkii ve üst bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürdürülmektedir. Arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermek üzere talep edilen helikopter hava muhalefeti dolayısıyla katılamadığından, aramalar drone ve yer ekipleri ile devam etmektedir. Her ihtimali değerlendiren ekiplerimiz Sapanca Gölü ve çevresinde karada ve suda tarama yapmış, sonuç alınamamıştır. 14 Ocak tarihinden itibaren yapılan arama çalışmaları bugünde devam etmekte olup, arazi şartlarının güçlüğü, mevsim şartlarının zorluğuna rağmen Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un gözetim ve denetiminde çalışmalar netice alınana kadar sürdürülecektir."


Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)
Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlker Başbuğ Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Konya Instagram Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (3) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 19:08:23. #1.14#
title