Kayıp doktoru 100 kişilik arama kurtarma ekibi arıyor (2)

AKUT GENEL BAŞKANI RECEP ŞALCI ARAMA FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Doktor Uğur Tolun için 3 gündür devam eden arama çalışmaları, havanın kararması ve yoğun kar yağışının başlaması nedeniyle sonlandırıldı. Ekiplerin arama çalışmalarına, yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı bildirildi.

Arama çalışmalarının arazi şartları nedeniyle güçlükle devam ettiğini belirten AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, "Bugün arazi koşulları düne göre biraz daha zordu, özellikle bazı bölgelerde kar 30 santime kadar yükseliyordu. Bu da hem aramayı zorlaştırdı hem de ekiplerin intikalini zorlaştırdı ama gelen ekipler bugün gerçekten donanımlıydı. Sabah yaptığımız toplantı ile AFAD 'ın koordinasyonunda tüm ekipler, koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Özellikle emniyet ve jandarma şehirdeki olası kameralardan görüntü almaya çalıştı. Arama kurtarma ekipleri de dağlık bölgede aracın girebileceği bütün yolları, patikaları hepsini tek tek aradı. Kartepe bölgesi bugün çok yoğun bir arama- tarama faaliyetiyle bitirildi. Çalışmalar yarın devam edecek ama bu gece yoğun bir kar yağışı bekliyoruz, umarım yarın çok fazla kar yağışı olmadan araçlarımızın ilerleyebileceği, arama faaliyetlerimizi devam ettirebileceğimiz bir hava koşulu olur" dedi. 'ASILSIZ İHBARLAR EKİPLERİN KOORDİNESİNİ BOZUYOR' Arama faaliyetleri sırasında gelen asılsız ihbarların işlerini zorlaştırdığını belirten Recep Şalcı, "Bugün bulmak istiyorduk, ümitliydik ama nereye gittiysek bir sonuç alamadık. Kartepe'de yarın yapacağımız çalışmalarla doktorumuzu bulmayı ümit ediyoruz. Bir sürü ihbar geliyor ve gün geçtikçe de bu ihbarların sayısının artacağını tahmin ediyoruz. Bugün gelen ihbarlar da asılsız ihbarlardı. Vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Konu hakkında bilgileri varsa tabii ki paylaşsınlar ama asılsız ihbarlar ekiplerin koordinasyonunu bozuyor. Ekiplerin yönünü değiştirip, o ihbara gönderiyoruz, dolayısıyla zaman kaybediyoruz. Bu nedenle eminseler, bununla ilgili bilgileri varsa paylaşsınlar ve bu konuda biraz daha titiz olmalarını istiyorum" diye konuştu. 'KARTEPE'DE OLMAMA İHTİMALİ DE VAR' Arazide yapılan fiziki aramaların dışında masa başında da çalışmaların devam ettiğini ifade eden Recep Şalcı şöyle konuştu: "Kartepe'de Kuzuyayla civarındaki her yer tarandı. Balaban yolu tarandı, Nusretiye'den gelen yol tarandı, hatta AFAD ekipleri botla Sapanca Gölü'nün kıyılarını taradı, yani bir tabir vardır, 'yer yarıldı da içine girdi' diye, bugün biraz öyle oldu. Tabii Kartepe'de olmama ihtimali de var. Emniyet güçleri kameralardan çalışmalarını hala sürdürüyorlar. Bu arama- kurtarma çalışmalarıyla iyi bir sonuca varacağımızı ümit ediyorum" 'BÜTÜN ŞEHİR DOKTORUMUZU BULMAK İÇİN SEFERBER OLDUK'

Arama faaliyetlerine katılarak, ekiplere bölge hakkında bilgiler veren Maşukiye Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Ejderoğlu, kar yağışının kendilerini çok olumsuz etkilediğini belirterek, "Şartlar çok zor, kar yağışı çok zorluyor. Ormanlık arazide çalışıyoruz. Tabiri caizse bütün şehir, bütün Kartepe doktorumuzu bulmak için seferber olduk. AFAD, JAK timleri de burada, hepsine sonsuz teşekkür ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı zirvede yaklaşık 70 santimetreyi buldu. Sakarya il sınırından Kocaeli il sınırına kadar bakmadığımız yayla kalmadı. Her ağacın dibine baktık desek yeridir. Umutlarımız yavaş yavaş tükeniyor ama yarın kaldığımız yerden çalışmalara tekrar devam edeceğiz. Bu iki günlük kar yağışı muhtemelen bizim çalışmalarımızı biraz daha zorlayacak, samanlıkta iğne arıyoruz. Hocamız doğayı seven bir insan, bölgeyi bilen, gezmeyi seven bir insan. Bölgeyi çok iyi bilen bir insan, akıllı da bir insan. Bir yere sığınmış olabilir, duyan veya gören varsa lütfen bizlere haber versin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ