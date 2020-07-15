Kayıp değil kaçırılma olayı
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Kayıp değil kaçırılma olayı

Eskişehir'de kayıp ilanı ile aranan 13 yaşında olan kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne ve babası, 2 gündür büyük üzüntü yaşarken gelecek sevindirici haberi bekliyor.

Kayıp değil kaçırılma olayı
15.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:45

Eskişehir'de kayıp ilanı ile aranan 13 yaşında olan kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne ve babası, 2 gündür büyük üzüntü yaşarken gelecek sevindirici haberi bekliyor.

Şirintepe Mahallesinde yaşayan ve boşanmış olan Mehmet Ali Aygün ve Filiz Çatalo, yeni 13 yaşına giren kızları Melis A.'nın, M.Ü isimli 27 yaşındaki sevgilisi tarafından kaçırıldığı iddia etti. Bu yıl 8'inci sınıfına giden ve yaş olarak hala çocuk olan kızlarının kaçırılmasının ardından ailesi polise haber verdi. Aile üyeleri ile görüşen polis ekiplerinin çalışmaları sürürken, en son 13 Temmuz öğleden sonra saat 16.00 civarında M.Ü ile mahalleden giderken görülen kız çocuğu her yerde aranıyor. Aile üyeleri, daha önce de kızlarını taciz ettiği iddiası ile gözaltına alındıktan sonra adliye kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ü. hakkında geçen hafta Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığını belirtti.

Kaçırılırken gören oldu

Daha önce boşanan Mehmet Ali Aygün ve Filiz Çatalo çift, 2 gündür kızlarından haber almayınca perişan oldu. Kızın annesi Filiz Çatalo konu ile ilgili konuşurken, "Ben eşimden ayrıldım ve kızımla ayrı kalıyordum. Kızımız 13 Temmuz kayıp oldu. Saat 16.00 civarında benim kaldığım Şirintepe mahallesinin Yaylapınar caddesinde en son görüldü. Kızım daha çok ve 13 yaşına yeni girdi. Evden çıkarken beyaz bir T-şort, siyah paçalı pantolon ve geri ayakkabısı vardı üzerinde. Saçları omzuna kadar ve sağlık açısında bir sorun yoktur. En son mahalleden oğlanla çıkarken görenler oldu. Görgü şahitlerimiz var" diye belirtti.

Oğlan hakkında ağır ceza davası var

Babası Mehmet Ali Aygün ise, kızını mahalledeki M.Ü tarafından kaçırıldığı iddia etti. Aygün, "27 yaşında bir oğlan var. O kaçırdı kızımızı. Oğlan uyuşturucu bağımlısı ve alkol kullanıyor. Kızım küçük olduğu için aklına girmiş ve kızımı kaçırdı. Oğlanın kardeşi, nişanlısı kendisi ve kızım. Dördü yok ortalarda. Olayın geçmişi de var. Adliyeye yansıdı olay. Ağır cezada davası var bu oğlanın. Daha önce de çocuğuma taciz ettiği için yakalanarak gözaltına alınmıştı. O zaman adliye denetim altında serbest bırakıldı. Savcılığın soruşturmadaydı. Savcılık geçen hafta kamu davası açtı. Dava açılınca denetim serbestliği kaldırıldı. Aralığın 24'ünda davası var oğlanın. Aralarında 1 seneye yakın sevgi meselesi var. Kızımın rızası da var. Ancak kızım 18 yaşın altında olduğu için bu rızası rıza olarak sayılmaz" iddia etti.

Daha önce de kaçırma girişiminde bulundu

Kızının daha önce de M.Ü ile kayıp olduğu belirten baba Mehmet Ali, "14 Nisanda da bir kaçırma girişiminde bulundu. Öğle saatlerinde kaçırdı. Gece 02.00'de biz ailesine baskın yaptık. Ondan sonra geri getirdi. Polise de intikal etmiştik o gün. Kız de geri geldikten sonra, 'ben kaçırılmadım, kendim gitti' deyince biz bir şey yapamadık. Ama kızımız 13 yaşında. Daha çocuk. Bu oğlan büyük ve kızımı kandırıyor" diye anlattı.

Baba Mehmet Ali Aygün ve anne Filiz Çatalo, kızlarının gittikten sonra henüz her hangi bir haber alamadıklarını belirterek, ülke genelinde nerede görülürse, yanındaki polise haber vererek yardımcı olmasını vatandaşlardan talep etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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