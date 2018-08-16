Kayıp Dediği Eşini ve Çocuklarını Öldürmüş

ABD'nin Colarado eyaletinde bir şahsın, kayıp olduğunu beyan ettiği hamile eşi ve 2 çocuğunu öldürdüğü ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Chris Watts adlı şahıs, polise hamile karısı 34 yaşındaki Shanan Watts ile dört yaşındaki kızı Bella ve üç yaşındaki kızı Celeste ile Kolarado'nun Fredrick şehrinde kaybolduğunu söyledi. Daha sonra bir televizyon programına çıkan Chris Watts, hamile karısı Shannan Whatts ile duygusal bir konuşma yaptıktan sonra karısının iki kızı ile birlikte kaybolduğunu ağlayarak anlattı. Salı günü FBI ve Colorado Soruşturma Bürosu kayıp aileyi aramaya başladı. Polisin soruşturmasından sonra Chris Watts'ın karısı ve çocuklarını öldürdüğünü itiraf ettiği ve gözaltına alındığı ifade edildi.

(İHA)