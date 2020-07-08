Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu
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Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 10 gün önce kaybolan 4 dana, ilçedeki bir halı sahanın eski soyunma odasına kilitli bulundu.

Kayıp danalar, halı sahanın soyunma odasında bulundu
08.07.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.07.2020 10:25

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde 10 gün önce kaybolan 4 dana, ilçedeki bir halı sahanın eski soyunma odasına kilitli bulundu. Danalardan biri yaşamını yitirirken, polis hayvanların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. 

Karakoçan ilçe merkezinde yaşayan İbrahim Demir, 28 Haziran günü polise giderek 4 danasının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı. Arama çalışmaları sürerken, Demir, danalarının ilçedeki halı sahanın eski soyunma odasında olduğunu belirledi. Kullanılmayan soyunma odasının kilidini açarak içeri giren ekipler, danaları buldu. Veteriner hekimin yaptığı incelemede danalardan birinin açlık ve susuzluk nedeniyle öldüğü belirlenirken, diğer 3 dana ise tedaviye alındı.Danaları çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

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