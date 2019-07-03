Kayıp dağcılardan 7'sinin cesedi helikopterlerle tahliye edildi

Himalayalar'da Mayıs ayında kaybolan 8 dağcıya ait olduğu düşünülen 7 ceset bölgeden helikopterlerle tahliye edildi.

Hindistan'da yetkililer, Himalayalar'ın en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'ye tırmanırken kaybolan 8 dağcıdan 7'sine ait olduğu düşünülen cesetlerin helikopterlerle tahliye edildiğini bildirdi. Yerel Sivil Yönetici Vijay Jogdande, cesetlerin bugün askeri helikopterlerle Uttarakhand eyaletinin Pithoragarh kasabasına getirildiğini bildirdi. Jogdande cesetlerin yüzleri parçalandığı ve üzerilerinde herhangi bir belge bulunmadığı için kimliklerinin tespit edilemediğini belirtti.

Dünyanın en büyük sıradağları arasında yer alan Himalayalar'ın en yüksek ikinci dağı olan Nanda Devi'nin 7 bin 816 metrelik zirvesine tırmanmak için Mayıs ayında yola çıkan 4'ü İngiliz, 2'si Amerikan, diğer 2'si ise Avustralya ve Hindistan vatandaşı olan bir grup dağcı, 26 Mayıs'ta çığ düşmesi sonucu kaybolmuştu. 31 Mayıs'ta dönmeleri beklenen dağcılardan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Hint Hava Kuvvetleri tarafından yapılan aramada, 7 dağcıya ait ceset bulunmuş, helikopterlerin bölgeye inememesi üzerine Hindistan Dağcılık Vakfı tarafından başlatılan kara keşfiyle cesetlere ulaşılmıştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA