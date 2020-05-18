Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor
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Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na, bir hafta önce antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

Kayıp dağcı, 6 gündür aranıyor
18.05.2020 17:58 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:58

 

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Mendos Dağı'na, bir hafta önce antrenman için tırmanışa giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan dağcı Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama- kurtarma çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor.

Fethiye Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre, geçen 12 Mayıs'ta, sabah antrenman için Mendos Dağı'na çıktı. Emre'nin aradan 2 gün geçmesine rağmen eve dönmemesi ve telefonuna da cevap vermemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Sarp alan olmasından dolayı bölgeye jandarma, Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağcının gittiği tahmin edilen arazide arama kurtarma çalışmalarına başladı. Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü ilçede güçlükle yürütülen arama kurtarma çalışmaları bugün de sürdü. Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü, Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulüpleri üyeleri de çalışmalara destek veriyor. Drone desteğiyle sürdürülen arama faaliyeti, Fikret Emre'nin gittiği tahmin edilen bölgede yoğunlaştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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