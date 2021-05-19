Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı
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Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı

Kayıp cüzdan sahibine ulaştırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sekapark'ta zabıta ekiplerince bulunan cüzdan, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi üzerinden yapılan tespit sonrasında sahibine ulaştırıldı.

Sekapark'ta zabıta ekiplerince bulunan cüzdan, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi üzerinden yapılan tespit sonrasında sahibine ulaştırıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Sekapark'taki temizlik çalışmaları sırasında cüzdan buldu. Cüzdanı teslim alan Kocaeli Zabıtası, içerisinde kimlik ve banka kartları ile bir miktar para olduğunu tespit etti. Cüzdanı sahibine ulaşmak için çalışma başlatan Zabıta ekipleri, Elektronik Muhtarlık Otomasyon Sistemi (EMOS) üzerinden adres tespitini gerçekleştirdi. Sude Meşe adlı vatandaşın adresine giden ekipler, tutanakla cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını teslim alan Meşe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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