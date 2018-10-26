Kayıp Çocuklar Vezirköprü'de Bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde dün kaybolan iki öğrenci, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Hamit Tekin Ortaokulu 7. sınıfı öğrencisi Y.E.(13) ile 8. sınıf öğrencisi A.Ç.(14), 24 Ekim Salı sabahı okula giderek bir daha evlerine dönmedi. Ailelerinin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis arama çalışması başlattı. Kayıp diye aranan öğrenciler Samsun Vezirköprü'de ortaya çıktı.

Çocukların bir camiden imamın parasını ve çorap çaldıkları polis tarafından tespit edildi. Vezirköprü Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alınan çocuklar, Vezirköprü Adliyesine sevk edildi. - SİNOP