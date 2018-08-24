Kayıp Çocuklar Bulundu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayboldukları ihbarı yapılan üç çocuk, samanlıkta bulundu.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde kayboldukları ihbarı yapılan üç çocuk, samanlıkta bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Patnos ilçesine bağlı Günbelli köyünde 11 ile 13 yaşları arasında ikisi kardeş 3 çocuk, ailelerine haber vermeden 15 kilometre uzaklıktaki Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyüne gitti.
Çocuklarından haber alamayan aileler, durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bölgede arama çalışmasına başlayan jandarmaya, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri destek vermek üzere sevk edildi.
Sabah saatlerine kadar bölgede süren arama sonuçsuz kalırken, çocukların komşu köyde görüldüğü bilgisi geldi.
Karakaya köyüne gönderilen ekipler çocukları ararken, çocukların bu sırada köylerine döndüğü ve ailelerine ait samanlıkta bulunduğu öğrenildi.