Kayıp çocuk sulama kanalında aranıyor
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama çalışması başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı iddiası üzerine kanalda arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten bayram ziyareti için Suruç ilçesi Karataş Mahallesi'ndeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Emin Birişik (14), sulama kanalı tarafına gezmeye gittiğini söyledikten bir süre sonra eve dönmeyince yakınları çocuğu aramaya başladı.
Arama sırasında Birişik'in terliklerini kanal kenarında bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Kaynak: AA
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