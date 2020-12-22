Kayıp çocuk Mersin'de bulundu
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Kayıp çocuk Mersin'de bulundu

22.12.2020 13:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:45
Kayıp çocuk Mersin'de bulundu

Antalya'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Naz isimli kız çocuğu Mersin'de bulundu.

Antalya'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Naz isimli kız çocuğu Mersin'de bulundu.

21 Aralık günü Sosyal Medya Platformlarında "15 yaşında Naz isimli arkadaşımız kayıp, ulaşamıyoruz" konulu paylaşımlarda adı geçen ve 19 Aralık 2020 günü Bahçelievler Polis Merkezi Amirliğine annesi A.D. tarafından kayıp müracaatı yapılan M.N.A. isimli kayıp çocuk Mersin'de bulundu.

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince kayıp çocuğun bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda çocuğun Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan bir adreste olabileceği bilgisi elde edildi. Mersin Çocuk Şube Müdürlüğü ile irtibat kurularak, kayıp kız çocuğu M.N.A. 21 Aralık günü bulunarak Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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