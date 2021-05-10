Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
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Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu

Kayıp çocuk arkadaşının evinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de ailesinin iftara gelmediği için kaybolduğunu fark ettiği 18 yaşındaki Abdulkadir Çankaya arkadaşının evinde bulundu.

Kayseri'de ailesinin iftara gelmediği için kaybolduğunu fark ettiği 18 yaşındaki Abdulkadir Çankaya arkadaşının evinde bulundu.

Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi'nde oğlunun iftara gelmemesi sonrasında kaybolduğunu fark eden baba Beşir Çankaya, önce 112 ardından da oğlunun elindeki fotoğraf ile Emniyet Müdürlüğü'ne ayıp başvurusunda bulunmuştu.

Oğlunun fotoğrafı ile sokak sokak dolaşan baba Beşir Çankaya'nın çabaları sonuç verdi. 18 yaşındaki Abdulkadir, bir arkadaşının evinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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