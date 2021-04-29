Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
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Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu Tokat'ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde bulundu Tokat'ta yaylada kaybolan 1.

Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Tokat'ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde bulundu

TOKAT - Tokat'ta yaylada kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk 22 saat sonra, kaybolduğu noktadan 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezi'nde bulundu.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 1,5 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu. Küçük çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. Hayatından endişe edilen çocuk hiç tahmin edilmeyen bir yerde ortaya çıktı. Kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilo metre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu. Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu
Kayıp çocuk 22 saat sonra bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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