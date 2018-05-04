Her Yerde Aranıyordu, Kayıp Gencin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu
Eskişehir'de dün ''okula gidiyorum'' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan gencin Porsuk Çayı'nda cesedine ulaşıldı.
Eskişehir'de dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Yavuz Demir isimli genç çocuğun Porsuk Çayında cesedine ulaşıldı.
''OKULA GİDİYORUM'' DİYEREK EVDEN AYRILDI
Eskişehir Sazova Mahallesinde yaşayan Yavuz Demir, dün 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan 16 yaşındaki gencin ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi.
PORSUK ÇAYINDA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, son görüldüğü alanlarda yaptığı aramada, Demir'e ait okul çantasını buldu. Çocuğun Porsuk Çayına düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, hemen alandaki suyun seviyesini indirmek için bentleri kapadı. AFAD, DAK, AKUT ve İtfaiye ekipleri, gece geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdürdü. Sabah saatlerinde devam eden aramalarda, Yavuz Demir'in cansız bedenine ulaşıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Öte yandan gencin cesedinin bulunmasının ardından olay yerinde bulunan ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.
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ne salak salak konusuyosun ya devletle ne alakası var. ölüm haberlerine bile yorum yaparken sacmalayan bir millet olduk cok yazık!Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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hiç bir şeye değilde gençlerin ölümüne çok üzülüyorum ALLAH kimseyi evladıyla sınamasın çok üzüldüm mekanı cennet olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Ha birde intihar oranı chp li şehirlerde daha çok neden acebaCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
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Akp gelene kadar hiç kimse intihar etmiyordu değilmi mallllllCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Akape geleli intihar eden edene.:((Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır