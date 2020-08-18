Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu Adana'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde, dün akşam DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında oynadığı sırada kaybolan Zafer Kıran'ın ailesi, çocuklarını bulamayınca polise başvurdu.

Çocuğun sulama kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri çalışma başlattı.

DSİ yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından suyun kesildiği sulama kanalında, bir çocuğun sürüklendiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince sudan çıkarılan cesedin Zafer Kıran'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen Kıran'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kıran'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA