Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
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Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu

04.01.2021 11:06 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:31

Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu Korkan çocuğu jandarma ekibi teselli ederken, telefonunu kaybettiği için evden kaçtığı öğrenildi Elazığ'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 6...

Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu

Korkan çocuğu jandarma ekibi teselli ederken, telefonunu kaybettiği için evden kaçtığı öğrenildi

ELAZIĞ - Elazığ'da kayıp olarak aranan 13 yaşındaki çocuk, jandarma ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı 6 saatlik çalışma sonrasında evinden 4 kilometre uzakta bulunup ailesine teslim edildi. Korkan çocuğu jandarma ekibi teselli ederken, telefonunu kaybettiği için evden kaçtığı öğrenildi.

Kayıp olayı, merkeze bağlı Akcakiraz Beldesi Bahçekapı Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle kalan 13 yaşındaki A.A. akşam saatlerinde evden çıkarak bir daha dönmedi. Çocuklarının dönmemesi üzerine aile durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Hem aile hem de bölgeye gönderilen çok sayıda jandarma ekibi iz takip köpeği "Dost" ve drone ile aranmaya başladı. Yaklaşık 6 saat süren arama çalışmalarında sabaha karşı kayıp çocuk evinden 4 kilometre uzakta iz takip köpeği tarafından bulundu. Jandarma ekipleri tarafından alınan çocuk ailesine teslim edildi.

Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı birimi tarafından bulunan A.A. ile yapılan görüşmede telefonunu kaybettiği için ailesinden korktuğu ve bu nedenle evden kaçtığı öğrenildi.

Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu
Telefonunu kaybettiği için evden kaçan çocuk, 6 saat sonra iz takip köpeği ile bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK

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