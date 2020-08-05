Kayıp çoban yaylada ölü bulundu, kavgalı olduğu çoban tutuklandı ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, geçen pazar günü sürü otlatmak için gittiği Çambaşı Yaylası'ndan geri dönmeyen çoban Mehmet Yiğit'in (70) bu sabah cansız bedeni bulundu.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, geçen pazar günü sürü otlatmak için gittiği Çambaşı Yaylası'ndan geri dönmeyen çoban Mehmet Yiğit'in (70) bu sabah cansız bedeni bulundu. Yiğit'in ölümüyle ilgili aynı yaylada çobanlık yapan kavgalı olduğu Nihat Ç. (65), gözaltına alınarak, tutuklandı.

Çobanlık yapan Mehmet Yiğit, geçen pazar sabahı, Fehmi B.'ye ait koyun sürüsünü otlatmak için Çambaşı Yaylası'na götürdü. Ancak geri dönmedi. Bunun üzerine sürü sahibi Fehmi B., jandarmaya başvurdu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Bu sabah Yiğit'in cansız bedeni bulundu.

Mehmet Yiğit, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gölköy ilçesine bağlı Kuşluğan Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Yiğit'in geçen cumartesi günü aynı yaylada çobanlık yapan Nihat Ç. ile kavga ettiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Nihat Ç. gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA