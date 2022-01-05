Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü - Haberler
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Kayıp çiğdem türlerinden "gökkız" ile "kuyruklu" Kayseri'de görüldü

Kayıp çiğdem türlerinden
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Türkiye'deki kayıp çiğdem türleri arasında yer alan "gökkız" ile "kuyruklu", Kayseri'de görüntülendi.

KAYSERİ (AA) - Türkiye'deki kayıp çiğdem türleri arasında yer alan "gökkız" ile "kuyruklu", Kayseri'de görüntülendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1993 yılında Türkiye'de keşfedilip kayıt altına alınan ancak lokasyonu belirtilmeyen Crocus albocoronatus (gökkız çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (kuyruklu çiğdem), Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde fotoğraflandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ile araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından ilçede gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesi herbaryumuna gönderildi.

Fotoğraflarda yer alan bitkilerin 28 yıldır gözlemlenemeyen gökkız ve kuyruklu çiğdem olduğu uzmanlarca teyit edildi.

Bitki popülasyonunun devamlılığı ve türün tehditlere karşı güvenliği için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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