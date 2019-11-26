Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu
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Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu

Bursa'da dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.

26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:23
Kayıp çiftçiyi aramak için 70 kişilik özel ekip kuruldu

'da dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.


Olay, dün öğle saatlerinde ilçesinde Söğütalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç eve dönmeyince, ailesi şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, aram kurtarma ekiplerinin de içinde yer aldığı 70 kişilik bir ekip kurdu. Ekiplerin çalışmaları yirmi dört saati bulurken, aramada özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin Cemal Kılıç'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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