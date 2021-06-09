Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel

BURSA'da, evine dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen çiftçi Ramazan Ferik (66), arama- kurtarma ekiplerince 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

BURSA'da, evine dönmeyince ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen çiftçi Ramazan Ferik (66), arama- kurtarma ekiplerince 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Keles ilçesi kırsal Kıranışıklar Mahallesi'nde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen çiftçi Ramazan Ferik, dün akşam saatlerinde ailesiyle birlikte kendilerine ait tarlada çalıştı. Ferik, akşam saat 19.00 sıralarında eşi ve çocuğuna eve gitmelerini, kendisinin de birazdan geleceğini söyledi. Eşi ve oğlu eve giderken, Ferik ise bir süre daha tarlada çalıştı. Ailesi, Ferik'in saat 22.00'ye kadar eve gelmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri bir süre Ferik'i ev ve tarlasının çevresinde aradı. Ancak çiftçiye ulaşamadı.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, NAK ve DASKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, gece saatlerinden itibaren bölgede geniş çaplı arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün Ferik'i tarlasından 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu. Sağlık durumu iyi olduğu gözlenen Ferik, tedbir amaçlı Keles Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ramazan Ferik, jandarmaya verdiği ifadesinde hava kararınca yolunu kaybettiği ve bu nedenle kaybolduğunu söyledi.

 


Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya Evren

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sedat Peker Süleyman Soylu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Metin Uca Hazal Kaya Demet Akalın Selçuk Balcı
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Okay Yokuşlu Dorukhan Toköz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayıp çiftçi, 16 saat sonra ormanlık alanda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.6.2021 19:40:09. #1.14#

title