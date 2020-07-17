Kayıp çiçekçi, ağaçlık alanda ölü bulundu SİVAS'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan çiçekçi Serdar Nacar (35), eski hastane bahçesindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

SİVAS'ta dünden beri kendisinden haber alınamayan çiçekçi Serdar Nacar (35), eski hastane bahçesindeki ağaçlık alanda ölü bulundu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi'nde geçen yıl yıkımı yapılan eski Numune Hastanesi binasının bahçesinde meydana geldi. Dün akşamdan itibaren kendisinden haber alınamayan evli ve üç çocuk babası çiçekçi Serdar Nacar'ı yakınları aramaya başladı. Nacar'ın otomobilini yıkılan Numune Hastanesi'nde park halinde bulan yakınları çevrede araştırma yaptı. Bir süre sonra Nacar'ı ağaçlık alanda hareketsiz yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Nacar'ın cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Nacar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA