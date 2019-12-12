Kayıp büyükbaşları jandarma buldu
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Kayıp büyükbaşları jandarma buldu

ELAZIĞ'da, arazide kaybolan 8 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

12.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:03
Kayıp büyükbaşları jandarma buldu

ELAZIĞ'da, arazide kaybolan 8 büyükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Gümüşkavak Mahallesi'nde H.D.'ye ait 8 büyükbaş hayvan arazide gezerken kayboldu. H.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 7 saatlik arama çalışmasının ardından 8 büyükbaş hayvanı arazinin 5 kilometre ilerisinde yer alan dağlık alanda buldu. Hayvanlar sahibine teslim edilirken, H.D., jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Kaynak: DHA
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