Kayıp büyükbaş hayvanları AFAD ekipleri droneyle buldu - Kayıp büyükbaş hayvanları AFAD ekipleri droneyle buldu Erzincan'da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar AFAD ekiplerinin droneyle havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

- Kayıp büyükbaş hayvanları AFAD ekipleri droneyle buldu

ERZİNCAN - Erzincan'da kırsal alanda kaybolan büyükbaş hayvanlar AFAD ekiplerinin droneyle havadan yaptıkları tarama çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi.

Erzincan merkez Keklikkayası köyünde bir besiciye ait otlamaya salınan hayvan sürüsü kırsal alanda kayboldu. Vatandaşın durumu haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri hem karadan hem de droneyle havadan arama çalışması yaptı. Droneyle tespit edilen hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA