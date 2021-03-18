Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

18.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 23:18
Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

İki gün önce aniden ortadan kaybolan 36 yaşındaki Berk Ergier'in Kirazlı Mahallesi yakınlarında görüldüğü iddia edilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İki gün önce aniden ortadan kaybolan 36 yaşındaki Berk Ergier'in Kirazlı Mahallesi yakınlarında görüldüğü iddia edilmesi üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kirazlı Mahallesi'ndeki bir restoran işletmecisinin iki gün önce ormanlık alandaki uçurum kenarındaki kayalıklarda dolaştığı için şüphelenip görüntüsünü çektiği şahsın kayıp Berk Ergier olduğu iddia edildi. Restoran işletmecisinin Jandarmaya haber vermesi üzerine ormanlık bölgede AFAD ve AKUT ekiplerinin de katılımıyla arama kurtarma çalışması yapıldı. Aramalarda "hassas burun" olarak isimlendirilen eğitimli köpekler kullanıldı.

Kayıplara karışan evli ve 3 yaşında bir kız çocuk sahibi Berk Ergier isimli döviz bürosu çalışanından iki gündür haber alınamıyordu. Berk Ergier'in kaçırılmış olabileceğini iddia eden ailesi polise başvurmuş, Kuşadası polisi de kurduğu özel ekiple aramalara başlamıştı. Önceki gün saat 14.00 sıralarında işe gitmek için evden ayrılan Berk Ergier'in son olarak otogar civarındaki mosebe görüntüleri bulunmuştu. Kayıp haberini internette okuyan Kirazlı Mahallesi'ndeki bir restoranın sahibi, iki gün önce ormanlık alandaki kayalıklarda görüp şüphelendiği için cep telefonuyla görüntüsünü çektiği şahsın Berk Ergier olabileceği gerekçesiyle Kuşadası Jandarmasına başvurdu. Bu gelişme üzerine harekete geçen Jandarma, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip ile birlikte söz konusu bölgede arama kurtarma çalışmasına başladı. Ormanlık alandaki arama çalışmalarına AFAD ve AKUT ekipleri de katılırken, aramalarda hassas burun olarak nitelendirilen eğitimli köpekler kullanıldı. Berk Ergier'den herhangi bir ize rastlanmazken, hava karardığı için arama kurtarma çalışmaları yarına ertelendi. Arama kurtarma çalışmalarının yarın sabahtan itibaren kaldığı yerden devam edeceği açıklanırken, cep telefonuyla çekilen görüntüleri inceleyen polis ekibinin görüntüleri Berk Ergier'in ailesine de izleterek kimlik tespiti yapmaya çalışacağı öğrenildi. - AYDIN

Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı
Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı
Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pervin Buldan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Pelin Öztekin Berrak Tüzünataç
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayıp Berk Ergier'in kayalıklarda görüldüğü iddiası üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 23:19:20. #1.15#
title