Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi
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Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

İstanbul Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna getirildi.

14.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 19:10
Kayıp balıkçının cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi

Kilyos açıklarında tanker ile çarpışarak batan tekneden cesedi çıkartılan balıkçı İlyas Dolmaç'ın cenazesi, Kurumuna getirildi.


Kilyos açıklarında Cuma günü yaşanan kazada balıkçı teknesi ile Rus tankeri çarpışmış, kazada 3 balıkçı kurtarılırken 3 balıkçı ise denizde kaybolmuştu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Alemdar denizaltı kurtarma gemisi ve Sahil Güvenlik ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir balıkçının cenazesi bulunmuştu. Ekiplerin çalışması sonucu bugün ikinci balıkçının cansız bedenine de ulaşıldı. Yaklaşık 70 metre derinlikten çıkartılan İlyas Domaç'ın cesedi, Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Cenaze burada savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Domaç'ın cesedi akşam saatlerinde cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna getirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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