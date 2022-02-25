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Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'de balık avlamak için açıldığı denizde kaybolan denizcinin 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

BOZCAADA, ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de balık avlamak için açıldığı denizde kaybolan denizcinin 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında geçtiğimiz pazartesi günü balık avlamak için açılan ancak çarşamba günü teknesi Geyikli beldesi sahiline vuran Mümin Sakin'in (66) cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından aranan Sakin'in cansız bedeni, Geyikli sahillerinde kıyıya vurmuş olarak bulundu. Oğlu Abdullah Sakin tarafından teşhis edilen Mümin Sakin'in cenazesi, Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE

Kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çanakkale, Pazartesi, Bozcaada, 3. Sayfa, Haberler

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