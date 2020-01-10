Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi
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Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 6 kişinin bulunduğu tekne battı.

10.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:01
Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kilyos açıklarında tanker ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu 6 kişinin bulunduğu tekne battı. Kaybolan 3 kişinin arama çalışması havadan görüntülendi.

'nda sabah 06.30 sıralarında Rusya'dan 'e gitmekte olan Rus bayraklı bir tanker ile Türk bayraklı trol teknesi çarpıştı. Çarpışma sırasında bölgede olan balıkçılar batan teknede bulunan 3 kişiyi kurtarıp, İhbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırılırken, 3 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan arama çalışmalar ise, havadan helikopter ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kayıp balıkçıları arama çalışmaları havadan görüntülendi
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