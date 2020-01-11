KAYIP BALIKÇILARDAN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
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KAYIP BALIKÇILARDAN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İstanbul DHAKilyos'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

11.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:15
KAYIP BALIKÇILARDAN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

DHA

Kilyos'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşı yüzeye çıkarıldı" denildi.

Görüntü Dökümü: ---------

-Çalışmalardan görüntüler


Kaynak: DHA
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