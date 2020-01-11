Kayıp balıkçılardan birinin cesedine ulaşıldı
KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
11.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:15
KİLYOS'ta tankerin çarpması sonucu batan balıkçı teknesinden düşerek kaybolan 3 kişiden birinin cesedine ulaşıldı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1 balıkçının naaşı yüzeye çıkarıldı" denildi.
Kaynak: DHA