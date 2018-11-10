Tarihi Köşkte Çalışan Bahçıvan, Bahçedeki Su Kuyusuna Düşüp Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan tarihi köşke ait su kuyusuna düşen bahçıvan Recep Çeliker hayatını kaybetti. Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker'in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.

BAHÇIVANIN CANSIZ BEDENİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

Edinilen bilgilere göre olay, Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi üzerinde bulunan tarihi bir köşkte yaşandı. Köşk çalışanları ve aile yakınları, dün akşam saatlerinden itibaren Recep Çeliker'e ulaşamayınca çevrede aramaya başladı. Recep Çeliker'in cansız bedeni, su kuyusunun içerisinde bulundu. Arkadaşlarının kuyu içerisinde hareketsiz olduğunu gören çalışanlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri su kuyusu içinde bulunan Çeliker'i çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 112 çalışanları tarafından yapılan kontrollerde Çeliker'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de köşke gelerek incelemelerde bulundu.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Recep Çeliker'in eşi ve çocukları ise sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı eşi aile yakınları sakinleştirdi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.